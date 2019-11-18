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الزمالك يرفض رحيه نجمه "المجمد"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:30 م
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الزمالك
الزمالك
أحمد السيد
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رفض نادي الزمالك فكرة إسلام جابر ظهير الفريق الابيض بعض العروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وتمسك الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو بعدم رحيل أي لاعب من القائمة خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

 

ويأتي ذلك رغم أن إسلام جابر لا يشارك في المباريات بشكل أساسي مع ميتشو وأصبح مجمدًا على دكة البدلاء.

 

 

في سياق متصل كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الزمالك كواليس جلسته مع الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الابيض المعار إلى صفوف الوداد المغربي.

 

وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك بأن الجلسة مع كاسونجو كانت من اجل الاطمئنان عليه بعد أزمته الأخيرة مع نادي الوداد المغربي بسبب رفض قيده وعدم حصوله على مستحقاته.

 

وأضاف : الاجتماع مع كاسونجو كان لمناقشة اخر التطورات الخاصة بازمته مع نادي الوداد المغربي، والاطمئنان عليه والتأكيد على وقوف النادي بجانبه في أزمته الأخيرة.

 

وتابع : تم مناقشة تطورات شكواه تجاه النادي المغربي، والتأكيد له على مساندة النادي له، لأنه على ذمة النادي، مشيرا إلى أنه أمر طبيعي أن يقف الزمالك خلفه وهى السياسة المتبعة بعدم التخلي عن اللاعبين في وقت الأزمات.

 

وواصل : المهاجم الكونغولي يخوض تدريبات خاصة بعيدا مستواه البدني حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

 

واختتم منصور تصريحاته بأن النادي سوف يظل يدعم كاسونجو جتى حسم موقفه بشهر يناير المقبل، بالبقاء داخل الفريق او الانتقال إلى ناد آخر على حسب طلبات الجهاز الفني.

 

في سياق متصل عقد امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الابيض.

 

وجاءت جلسة المشرف العام على فريق الكرة مع شيكا باعتباره قائد الفريق، حيث أكد اللاعب على التزام جميع اللاعبين بقرارات الجهاز الفني داخل وخارج الملعب.

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