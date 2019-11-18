ليفربول يفسح الطريق أمام ريال مدريد للتعاقد مع خليفة رونالدو

أفادت تقارير أن ليفربول استبعد إمكانية الحصول على خدمات المهاجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.





زعمت التقارير أن فريق ليفربول ، الذي لم يوقع أي تعاقدات كبيرة على النافذة السابقة ، اصطف على مبابي كهدف نقل أساسي.





ومع ذلك ، أوضح المدرب يورغن كلوب مؤخرا أن النادي لن يوقع على مبابي لأن الفرنسي كان باهظ الثمن.





وفقًا لصحيفة "El Desmarque" ، فإن هرمية ليفربول لا ترى مبابي كخيار قبل نافذة الصيف القادمة.





يضع هذا القرار ريال مدريد ، الذي يسعى مدربه زين الدين زيدان بشدة للتوقيع على مبابي ، كأفضل المرشحين لتأمين توقيع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.





وقد اقترح أن مبابي ، الآن في موسمه الثالث في باريس سان جيرمان ، مفتوح لمغادرة ملعب حديقة الأمراء في حال فشل النادي مرة أخرى في أوروبا.





ووفقا لصحيفة مترو البريطانية فإن نادي ليفربول الإنجليزي اتخذ خطوة مفاجئة بالانتقال إلى الدوري الألماني من أجل التعاقد مع بديل محمد صلاح الفرعون المصري الذي يقدم مستويات كبيرة رفقة الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول اتجه إلى النجم الإنجليزي الشاب، جادون سانشو من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو في الصيف ، لكن الأمور تبدو صعبة في ظل رغبة الفريق الألماني في التخلي عن نجمه برقم كبير.



