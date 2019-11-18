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هيثم شاكر يدعم حملة "أنت أقوى من المخدرات" في جامعات مصر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
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هيثم شاكر
هيثم شاكر
أحمد رمضان متولي
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وقع اختيار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على النجم هيثم شاكر ليكون داعم لحملة أنت أقوى من المخدرات التي أطلقها الصندوق بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي هدفها نشر التوعية في 8 جامعات مصرية والتي ستبدأ من يوم 25 نوفمبر في جامعة حلوان تليها جامعة عين شمس والقاهرة والإسكندرية.. وغيرها.

 

يذكر أن النجم هيثم شاكر قد تم تكريمه بعد أحياء حفل كبير بنادي الزهور من قبل صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي لدعمه للحملة.

 

وقد حقق ألبوم معرفة قديمة منذ انطلاقه نجاح كبير حيث تصدر ترند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول في موقع iTunes ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، و تضمن ترند يوتيوب 7 أغاني من الألبوم.

 

ويأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالهم مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة،

 

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.

 

هيثم شاكر هو مطرب مصري انطلق لأول مرة عام 2001 بأغنية أحلف بالله، في تعاون مع الموزع حميد الشاعري والمنتج فايز عزيز، لتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا ويبدأ النجم مشواره الفني، وفي عام 2004 أطلق أولى ألبوماته بعنوان خليك جنبي، والذي يعتبر واحدًا من أنجح ألبوماته حيث تجاوز كليب الأغنية الـ 7 مليون مشاهدة على يوتيوب، وبعد 4 سنوات عاد إلى الساحة الفنية بألبوم جديد عليا 2008، والذي علق في أذهان الجمهور بشكل كبير، خاصة بأغنيتي جوه حضنك، وأغنية أيامي معاك، وفي 2011 أطلق أغنية منفردة بعنوان أصلي قديم والتي صورها وكأنها حفلة غنائي، وفي 2014 أطلق ألبوم أحلى قرار والذي تعاون من خلاله مع أشهر الملحنين والشعراء مثل أحمد صلاح حسني وتوما وتميم ورامي جمال، ولـهيثم شاكر العديد من الكليبات الشهيرة مثل أرمي حمولك عليّا وهي أغنية وطنية عبّرت عن حالة الوطن عام 2005.

هيثم شاكر يدعم حملة "أنت أقوى من المخدرات" في جامعات مصر
هيثم شاكر يدعم حملة "أنت أقوى من المخدرات" في جامعات مصر
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