أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 18/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 18/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن قوات الجيش تجري تمرينًا عسكريًا مفاجئًا على مدار يومين متتاليين، لفحص جاهزية القدرات العملياتية للقيادة العسكرية الشمالية.

ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن قوات الجيش تجري تمرينًا عسكريًا مفاجئًا على مدار يومين متتاليين، لفحص جاهزية القدرات العملياتية للقيادة العسكرية الشمالية.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، عن وثائق مسربة تبيّن كيف تفوقت إيران على الولايات المتحدة في العراق.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، عن وثائق مسربة تبيّن كيف تفوقت إيران على الولايات المتحدة في العراق.