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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 18/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن قوات الجيش تجري تمرينًا عسكريًا مفاجئًا على مدار يومين متتاليين، لفحص جاهزية القدرات العملياتية للقيادة العسكرية الشمالية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || وثائق إيرانية مسربة تفضح الحرس الثوري
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، عن وثائق مسربة تبيّن كيف تفوقت إيران على الولايات المتحدة في العراق.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصين تدعو واشنطن "للتوقف عن استعراض عضلاتها
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أوردت وكالة "رويترز" خبرا جاء فيه انه دعت الصين اليوم الاثنين الجيش الأمريكي إلى الكف عن استعراض عضلاته في بحر الصين الجنوبي وتجنب إضافة "حالات عدم يقين جديدة" بشأن تايوان، خلال محادثات رفيعة المستوى أبرزت التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
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