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أخصائي تغذية: ٨ أسباب تؤكد فشل النظام الغذائي الخاص بك

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:13 ص
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الدكتورة مرام نبيل
الدكتورة مرام نبيل
رقية جمال
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قالت الدكتورة مرام نبيل، أخصائي التغذية والجهاز الهضمي، إنه هناك العديد من المفاهيم الخاطئة تنتشر حول أنظمة التغذية المُختلفة الأمر الذي قد يُساعد في زيادة الوزن وليس إنقاصه، موضحة أنه في علم التغذية ليس من المهم نهائيًا تناول كمية الأطعمة، ولكن الأهم هي المكونات والفائدة الغذائية المناسبة للجسم.

وأوضحت "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أنه من الضروري معرفة احتياجات الجسم بالتحديد، مشيرة إلى أن هناك ٨ أسباب تؤكد أن النظام الغذائي الخاص بكِ يتسم بالفشل: تتمثل في الشعور بالجوع معظم الوقت، والشعور بالصداع الدائم والدوخة، وانقاص الكتلة العضلية، وشحوب الوجه، مع تساقط الشعر بالشكل الملحوظ.

وتابعت أخصائي التغذية والجهاز الهضمي، أن من ضمن الأسباب أيضًا عدم انضباط تحاليل الدم، وعدم القدرة على التخيل بأن هذا النظام الغذائي سيكون هو أسلوب الحياة القادمة، وعدم القدرة على الاستمرار في اتباع النظام الغذائي والاضطرار إلى التوقف.

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