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استياء بين الأهالي.. الإهمال يضرب قرى أبوصوير في الإسماعيلية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
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قرى أبو صوير
قرى أبو صوير
هشام إسماعيل
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سيطرت حالة من الاستياء بين الآلاف من أهالي قرى "أبوصوير البلد، والواصفية، والسبع أبار شرقية وغربية، والمنايف، التابعة لمركز ومدينة ابوصوير في محافظة الإسماعيلية"، وذلك بسبب حصار الإهمال لها وتدنى مستوى الخدمات سواء تراكم تلال القمامة بمداخل تلك القرى ومخارجها.

بالإضافة إلى تهالك شبكة الطرق وأعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء التى تعرض حياتهم للخطر، وذلك في ظل غياب دور المسؤولين عن المتابعة والرقابة والإشراف علي الوحدات المحلية بالمركز والمدينة.

وأكد الأهالي أنهم تقدموا بعدة شكاوي لرؤساء الوحدات المحلية بتلك القرى والمتمثلة في عدم رفع تلال القمامة التي تتزايد بشكل يومي، وصيانة كشافات الإنارة، ورفع الرمال من جانبي الطرق الرئيسية بمداخل القرى، ومتابعة أسلاك الكهرباء المتهالكة، ولكنهم دون استجابة، وقاموا على إثر ذلك بتقديم عدة شكاوي أخري للمهندس السيد النخيلي رئيس مركز والمدينة أبوصوير، ولكنه اكتفي بالمشاهدة فقط، ولم يذهب لفحص تلك المشكلات والعمل علي حلها، أو يتخذ أجراء في حق المقصرين، على حد تعبيرهم.

وطالب أهالي قري ابوصوير المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية بإجراء حركة تنقلات فورية خاصة برؤساء وسكرتيري القري والوحدات المحلية، وذلك نظرا لحالة الإهمال والتسيب والوساطة والمحسوبية التي انتشرت بشكل كبير وأثرة بالسلب علي منظومة الخدمات في قرى مركز ومدينة ابوصوير.

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الكلمات المفتاحية

مصر محافظة الاسماعيلية قرى أبو صوير الاهمال الاسماعيلية

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