أخبار البورصة المصرية .. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

أخبار البورصة المصرية

تراجعت كل مؤشرات البورصة المصرية ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.23% محصوراً عند مستوي 14523 نقطة ،و مضعوطاً بمبيعات العرب والأجانب .

مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14523 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل مستوى 540 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1435 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 18-11-2019

أنهت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الأحد على تباين ، وأغلق المؤشر الرئيسى بالمنطقة الخضراء على مكاسب طفيفة بـ 0.07 % عند 14556 نقطة ، فيما انهى السبعينى عند 541.56 نقطة بنسبة هبوط 0.85% ، و الذى جاء بقيم تداولات متوسطة نسبيا لجلسة الاحد بلغت 455 مليون جنيه ، بحجم تداول 104 مليون سهم من خلال 16.865 صفقة ، بالتداول على 172 ورقة مالية ، ربحت منها 35 ورقة و تراجعت 91 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 46 ورقة دون تغيير . لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على تراجع بـ 1.334 مليار جنيه مسجلا 729.748 مليار بنهاية التداولات ، و جاء ذلك بشراء انتقائي من قبل المؤسسات المحلية و العربية و معهم الافراد الأجانب ، استمرار مبيعات المؤسسات الأجنبية و الافراد المصريين و العرب ، ليسجل المستثمرون المصريون صافى شراء بـ 40.1 مليون جنيه ، مقابل تسجيل المستثمرون العرب و الأجانب صافى بيع بـ 12.86 و 27.2.588 مليون جنيه على التوالى ..





أداء القطاعات بالبورصة المصرية





وأنهي قطاعات البورصة المصرية تعاملات أمس علي تراجعات بإستثناء قطاعين فقط ، قطاع البنوك و قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، ليأتى انشط القطاعات من حيث قيم التداولات قطاع البنوك بـ 84 مليون جنيه بنسبة صعود 0.61% بالنشاط على سهم التجارى الدولى بـ 45 مليون جنيه بنسبة صعود 0.73% منهيا عند 83 جنيه ، يليه قطاع العقارات بـ 69 مليون جنيه بأنخفاض 0.38% بالنشاط على سهم مدينة نصر بـ 18 مليون جنيه بنسبة هبوط 2.43% منهيا عند 5.21 جنيه ، ثم يأتى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بـ 50 مليون جنيه بنسبة صعود 0.06% بالنشاط على بايونيرز ب 29 مليون جنيه بنسبة صعود 1.59% منهيا عند 5.74 جنيه .