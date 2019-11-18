Advertisements
Advertisements
Advertisements

القضاء العراقي يصدر أمرا بإلقاء القبض على عضو بمجلس النواب

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:07 ص
Advertisements
القضاء العراقي
القضاء العراقي
وكالات
Advertisements

أصدر القضاء العراقي، اليوم الإثنين، أمرًا بإلقاء القبض على عضو مجلس النواب طلال الزوبعي، ومنع سفره وحجز أمواله.

 

وبحسب وكالة سبوتنيك، أن أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات.

 

وترأس النائب طلال الزوبعي،  لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، في الدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية.

 

وقد أوقفت هيئة النزاهة العراقية، مسؤولين في عدد من المحافظات بتهم فساد، فيما أمرت محكمة جنايات الحلة، بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير.

 

وأصدرت هيئة النزاهة، قرارا بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي"، بالإضافة إلى أمر استقدام بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق، بسبب وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في محافظة بابل".

 

وفي محافظة صلاح الدين، أصدرت هيئة النزاهة، أمر استقدام بحق نائب عن المحافظة في البرلمان العراقي الحالي على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها، أثناء مدة توليه منصب المحافظ.

 

وقالت الهيئة، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدام بحق أحد اعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق عن تهمة صرف مبلغ 10 مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة"، مضيفة أن المحكمة قررت أيضا "استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية كونهم أعضاء في لجنة الصرف في القضية".

 

وفي محافظة النجف، كشفت هيئة النزاهة، عن صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في المحافظة.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

القضاء العراقي القاء القبض على نائب عراقي العراق اصدار امر

أخبار تهمك

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 5 ساعات

نيمار يتوعد ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 16 ساعة

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 21 ساعة

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 13 ساعة

ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ يوم

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ يوم

"طلبت من صديقتي نشرها".. تصريحات مثيرة للفنانة صاحبة الصورة الفاضحة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 19 ساعة

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 19 ساعة

ياسر رزق يكشف مفاجأة عن محاولات إقناع السيسي بالاستمرار في حكم مصر

منذ حوالي 11 ساعة

غضب في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. العبادي يحيل وزراء سابقين ومسؤولين إلى "هيئة النزاهة"

رئيس الوزراء العراقي يحيل عدد من الوزراء إلي هيئة النزاهة بتهمة الفساد

نائبان يسحبان ترشيحهما لرئاسة البرلمان العراقي

العراق.. اختلاس 10 ملايين دولار من "أموال النازحين"

النزاهة العراقية تكشف اختلاس نحو 10 ملايين دولار من مخصصات نازحي الموصل

بعد محاصرة منزله.. حقيقة اعتقال رئيس الوزراء العراقي السابق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 ص

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

"طلبت من صديقتي نشرها".. تصريحات مثيرة للفنانة صاحبة الصورة الفاضحة (فيديو)

07:45 ص

ياسر رزق يكشف مفاجأة عن محاولات إقناع السيسي بالاستمرار في حكم مصر

12:39 ص

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status