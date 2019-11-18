تفحم 10 محال في حريق "مول تجاري" بالشرقية

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الإثنين، تفحم 10 محال تجارية بمحتويتها جميعًا، في الحريق الذي نشب بمول تجاري، بشارع "البوستة" بمدينة الزقازيق فجر اليوم.



وتمكنت قوات قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء وخزانين مياه.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بأحد المولات التجارية بمنطقة "شارع البوستة" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.



وتم إسعاف بعض المصابين بمحيط الحريق، ولم يسفر الحريق عن وقوع أى خسائر بشرية، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب حدوثه ونسبة الخسائر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.