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المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفوداً سياحية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:04 ص
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الوفود
الوفود
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة وعددها 8 مناطق تستقبل وفودًا سياحية من مختلف الجنسيات، حيث استقبلت المناطق الأثرية بالمحافظة وفودًا سياحية ضمت زائرين من دولتي المكسيك وسويسرا قادمين للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد المحافظ، على أهمية القطاع السياحي في مصر، مُشيرًا إلى السعي الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.

من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى. كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
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