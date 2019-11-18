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رابط live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر
الفجر الرياضي
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يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا لحساب مباراة الجولة الثانيه من دور المجموعات حيث من المقرر اليوم ان يستضيف منتخب جزر القمر نظيرة المنتخب المصري في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب سيد محمد شيخ وسوف تبدا اليوم مباراة مصر وجزر القمر في تمام الساعة الرابعه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثالثه مساءا بتوقيت القاهرة.



فشل منتخب مصر في الحصول على الفوز الاولي ضمن الجولة الاولي التى خاضها على ارضية ملعبه وامام جماهيرة حينما تعادل مع منتخب كينيا في المباراة التى انتهت بالتعادل الاجابي بهدف لمثله وحصد منتخب مصر نقطة واحده من المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم امام منتخب جزر القمر ان يحقق الفوز الاولي له في تصفيات كاس امم افريقيا وحصد اول ثلاث نقاط كامله من مباراة اليوم التى سوف تكون صعبه على منتخب مصر خارج ملعبه.

مباراة جزر القمر ومصر اليوم
بينما على الجانب الاخر اليوم يدخل منتخب جزر القمر صاحب الارض والجمهور في مباراة اليوم من الجولة الثانيه من دور المجموعات وقد تمكن منتخب جزر القمر في مباراة الجولة الاولي ان يحقق الفوز خارج ملعبه امام منتخب توغو والتى انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد وحصد اول ثلاث نقاط له في المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم ان يحقق الفوز علي منتخب مصر خمصه في المباراة من الجولة الثانيه في مواجهة سوف تكون صعبه.

القناة الناقله لمباراة مصر وجزر القمر
سوف تنقل اليوم مباراة مصر وجزر القمر في الجولة الثانيه من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة تصفيات امم افريقيا 2019 على قناة بي ان سبورت الاولي والتى سوف يكون اليوم عليه المعلق المصري علي محمد علي ، كما سوف تنقل جميع مباريات بطولة كاس امم افريقيا من التصفيات على قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي الناقل الحصري للمباريات في البطولة.

موعد مباراة مصر وجزر القمر
موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم تقام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت العراق ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت السودان ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة مصر وجزر القمر
توقيت مباراة مصر وجزر القمر اليوم تقام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت قطر ، فى تمام الساعة 1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، فى تمام الساعة 1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة مصر المتوقعة ضد جزر القمر
تشكيلة مصر المتوقعة ضد جزر القمر اليوم الاثنين من المتوقع ان يدخل منتخب مصر المباراة امام منتخب جزر القمر في الجولة الثانيه من دور المجموعات بتشكيلة 4-2-3-1 والتى سوف تضم في حراس المرمي محمد الشناوي ، وفي خط الدفاع عبد الله جمعة - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد فتحي ، وفي خط الوسط الدفاعي محمد النني - طارق حامد ، وفي خط الوسط الهجومي محمود كهربا - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات ، وفي خط الهجوم أحمد جمعة.

جزر القمر Vs مصر.
البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الثانية).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : غير معروف .
المعلق : علي محمد علي .

موعد المباراة :
في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
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