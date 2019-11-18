رئيس جامعة جنوب الوادي: المحاكمات الصورية لطلاب كلية الحقوق تصقل خبراتهم

قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن كلية الحقوق لها دور كبير، في الجامعة والمجتمع، مؤكداً على دعمه المستمر للكلية مشيداً بدورها في تنظيم المحاكمات الصورية التي تصقل خبرات الطلاب وتضعهم في مقربة من الواقع العملي وكذلك مبادرة الكلية لتكريم الطلاب المتفوقين دراسياً لتشجيعهم على مواصلة التفوق والتميز.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه قام بزيارة إلى كلية الحقوق لمتابعة انتظام المحاضرات وتفعيل الأنشطة الطلابية بالكلية، إلى جانب عقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك في إطار الجولات التي بدأها رئيس الجامعة لتفقد كافة الكليات.



وحرص " الغرباوى " على الاستماع إلى أعضاء هيئة التدريس واستفساراتهم عن تطوير العملية التعليمية بالكلية لاسيما وأن الكلية قامت في العام السابق بتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني للامتحانات والذي حقق نجاحاً كبيراً، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية والمشاركة في الأنشطة التي تقام على مستوى الكليات أو القمية بين الجامعات خاصة أن الأنشطة لها دور كبير في تقويم السلوك من خلال تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الشباب.

