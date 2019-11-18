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أستاذ آثار: المصري القديم استطاع منذ 4 آلاف عام تحديد جنس المولود

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:59 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن جذور الحضارة المصرية القديمة قوية جدًا، وآثرت في حياة الإنسان أينما وجد، حيث اهتمت الحضارة المصرية بالصحة، وقدمت وصفات طبية لجميع الأمراض، حتى أن المصري القديم استطاع تحديد جنس المولود بأدوات بسيطة، وذلك منذ 4 آلاف عام.

وأشار "بدران"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن المصريين القدماء قاموا بأكثر العمليات الطبية دقة وهى التربنة، وعمليات التجميل، منوها بأن المصري القديم ساهم في الفنون والنقش، حيث ظهر المسرح في مصر القديمة قبل اليونان.

وأضاف أن الحضارة المصرية القديمة من أكثر الحضارات احتراما للمرأة، وهناك توصيات تؤكد على دور المرأة، وتشدد على احترامها وصيانة حقوقها، حيث كان المصري القديم يقدس المرأة ويبجلها، منوهًا بأن المصري القديم أشار إلى المرأة بلقب "ست الدار".

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