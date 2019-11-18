ضمن الموجة الـ14.. تنفيذ 28 حالة إزالة تعديات واسترداد 2534 فدانا بأسيوط

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة أسفرت عن تنفيذ 28 حالة إزالة بقرى مركز ديروط واسترداد 2534 فدانا في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية على أن تستكمل المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومديرية أمن أسيوط حملات الموجة 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية معلنا تقديم كافة الدعم للإسراع في إجراءات التقنين لمن تقدم بطلبات ضمن منظومة التقنين بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.



وأشار حسام محمد ين رئيس مركز ومدينة ديروط إلى أن حملة الإزالة أسفرت عن إزالة 28 حالة بقرى دشلوط وأبو كريم وعواجة والكودية وصنبو وأسفرت عنها استرداد 2534 فدانا من الأراضي الزراعية و2050 متر من الأراضي المباني بقرى المركز المعتدي عليها ضمن فاعليات الموجة 14 ليتم تسلميها لجهات الولاية واستعادة حق الشعب والتى بدأت في 11 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 15 يومًا.