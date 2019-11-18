يلا شوت plus مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر كورة لايف كورة جول رابط ماتش مصر جودة متعددة

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بث مباشر مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18 - 11 - 2019 الساعة 3.00 عصرا













يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره جزر القمر في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 ، اليوم الاثنين.









ويسعى الفراعنة للفوز، لامتصاص غضب الجماهير، بعد التعادل المخيب مع كينيا على ستاد برج العرب ، بعد أداء هزيل من اللاعبين في الملعب.









وتعادل منتخب مصر مع كينيا 1-1 فيما حقق جزر القمر الفوز على توجو بهدف نظيف ، ليتصدر الأخير مجموعته برصيد 3 نقاط ، يليه مصر وكينيا برصيد نقطة لكل منهما ، ويتذيل المجموعة توجو بدون نقاط.









موعد مباراة مصر وجزر القمر





يواجه منتخب مصر ، جزر القمر فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، اليوم الاثنين 18 نوفمبر على ملعب الأخير.

















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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا، يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب جزر القمر في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث فشل المنتخب المصري من تحقيق الفوز خلال المباراة التي جمعت بينه وبين منتخب كينيا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما، وتمكن من إحراز الهدف اللاعب المتميز محمود كهربا، إلا أن المنتخب الكيني تمكن من إحراز هدف التعادل ليخسر المنتخب المصري أول نقطتين له في مشوار التصفيات الإفريقية.





ويسعى الفراعنة للفوز، لامتصاص غضب الجماهير، بعد التعادل المخيب مع كينيا على ستاد برج العرب ، بعد أداء هزيل من اللاعبين في الملعب.



