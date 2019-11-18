جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية قرب الحدود مع سوريا ولبنان

ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن قوات الجيش تجري تمرينًا عسكريًا مفاجئًا على مدار يومين متتاليين، لفحص جاهزية القدرات العملياتية للقيادة العسكرية الشمالية.

وأفادت قناة روسيا اليوم، أنه من المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ في شمال البلاد، وخاصة في منطقة الجليل الأعلى، غدا الثلاثاء حيث ستشهد المنطقة حركة ناشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، كما ستسمع أصوات الصافرات ودوي الانفجارات، بالإضافة إلى تفعيل نظام هاتفي لاستدعاء قوات الاحتياط.

ويعتبر التمرين، هو الثاني الذي يتم إجراؤه في إطار ما تسمى "امتحانات الجاهزية" التي أعلن عنها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي للعام 2019.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، قصف عدد من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اعتراض صاروخين تم إطلاقهما من القطاع، باتجاه مدينة بئر سبع.

وقال جيش الاحتلال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه يشن غارات على أهداف تابعة لحماس في القطاع.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية.