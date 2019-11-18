Advertisements
Advertisements
Advertisements

جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية قرب الحدود مع سوريا ولبنان

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
Advertisements
جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
وكالات
Advertisements

ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن قوات الجيش تجري تمرينًا عسكريًا مفاجئًا على مدار يومين متتاليين، لفحص جاهزية القدرات العملياتية للقيادة العسكرية الشمالية.

 

وأفادت قناة روسيا اليوم، أنه من المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ في شمال البلاد، وخاصة في منطقة الجليل الأعلى، غدا الثلاثاء حيث ستشهد المنطقة حركة ناشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، كما ستسمع أصوات الصافرات ودوي الانفجارات، بالإضافة إلى تفعيل نظام هاتفي لاستدعاء قوات الاحتياط.

 

ويعتبر التمرين، هو الثاني الذي يتم إجراؤه في إطار ما تسمى "امتحانات الجاهزية" التي أعلن عنها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي للعام 2019.

 

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، قصف عدد من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

 

كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اعتراض صاروخين تم إطلاقهما من القطاع، باتجاه مدينة بئر سبع.

 

وقال جيش الاحتلال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه يشن غارات على أهداف تابعة لحماس في القطاع.

 

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرب الحدود مع سوريا ولبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي اسرائيل

أخبار تهمك

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 13 ساعة

ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يتوعد ريال مدريد

منذ ساعة

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 21 ساعة

"طلبت من صديقتي نشرها".. تصريحات مثيرة للفنانة صاحبة الصورة الفاضحة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 16 ساعة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ يوم

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 21 ساعة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 5 ساعات

ياسر رزق يكشف مفاجأة عن محاولات إقناع السيسي بالاستمرار في حكم مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ يوم

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 19 ساعة

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

غضب في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نتنياهو: وجهنا ضربة قوية لحماس في غزة

متحدث جيش الاحتلال يهدد رئيس المكتب السياسي لحماس

جيش الاحتلال يهدد بتصفية رئيس المكتب السياسي لحماس

متحدث الاحتلال يهدد حماس: "الثمن سيكون غاليا"

إسرائيل: الغارات على غزة ترد على البالونات الحارقة من داخل القطاع

جيش الاحتلال يبدأ تمرينًا عسكريًا في الجولان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 ص

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

"طلبت من صديقتي نشرها".. تصريحات مثيرة للفنانة صاحبة الصورة الفاضحة (فيديو)

07:45 ص

ياسر رزق يكشف مفاجأة عن محاولات إقناع السيسي بالاستمرار في حكم مصر

12:39 ص

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status