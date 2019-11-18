kora star| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.





مباراة مصر وجزر القمر تأتي ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا لحساب المجموعة السابعة.





ويسعى الفراعنة لتعويض تعادلهم المخيب في الجولة الأولى أمام منتخب كينيا 1-1.





موعد مباراة مصر وجزر القمر سيكون يوم الاثنين 16:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1. ويسبق المباراة استديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 15:30.





مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر في بث مباشر عبر الانترنت





كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر الفجر الرياضي





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود علاء، أحمد حجازي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

نتيجة مباراة مصر الماضية في البطولة

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب كينيا إيجابيا بهدف لكل فريق منذ عدة أيام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 رفقة كل من منتخب كينيا وجزر القمر وتوجو.



