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بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض وإعادة مسلسل ممالك النار.. والقنوات الناقلة وترددها

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:28 ص
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ممالك النار
ممالك النار
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تصدر مسلسل ممالك النار تريندات جوجل، وتويتر؛ بعد عرض أولى حلقاته عبر شاشة MBC5 الفضائية المغربية ولاقت إعجابا شديدة من الكثيرين، وبدأ الراغبين في متابعة ممالك النار البحث عن القنوات الناقلة وتردداتها، ومواعيد العرض الرسمية للمسلسل، والإعادة في حالة عدم مشاهدة الحلقة في موعدها، ومن هنا ينشر "موقع الفجر الإلكتروني" لقراءه التفاصيل التي يبحثون عنها لمشاهدة مسلسل ممالك النار بطولة الفنان خالد النبوي.

مواعيد عرض وإعادة  مسلسل ممالك النار
يعرض مسلسل ممالك النار في الوحدة بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في الساعة السابعة مساءا.

القنوات الناقلة لمسلسل ممالك النار وترددها

يتم عرض مسلسل مملك النار على ام بي سي فايف MBC 5

تردد قناة mbc 5 على النايل سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 11559 
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة mbc 5 على العرب سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 12284 
القمر الصناعي: Arab Badr sat – عرب بدر سات.
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ومسلسل ممالك النار بطولة النجم خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف ومن إخراج البريطاني بيتر ويبر.

وتدور أحداث مسلسل ممالك النار في فترة القرن لسادس عشر في عصر الماليك وسقوطهم علي يد العثمانين 
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