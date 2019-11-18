بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض وإعادة مسلسل ممالك النار.. والقنوات الناقلة وترددها

تصدر مسلسل ممالك النار تريندات جوجل، وتويتر؛ بعد عرض أولى حلقاته عبر شاشة MBC5 الفضائية المغربية ولاقت إعجابا شديدة من الكثيرين، وبدأ الراغبين في متابعة ممالك النار البحث عن القنوات الناقلة وتردداتها، ومواعيد العرض الرسمية للمسلسل، والإعادة في حالة عدم مشاهدة الحلقة في موعدها، ومن هنا ينشر "موقع الفجر الإلكتروني" لقراءه التفاصيل التي يبحثون عنها لمشاهدة مسلسل ممالك النار بطولة الفنان خالد النبوي.





مواعيد عرض وإعادة مسلسل ممالك النار

يعرض مسلسل ممالك النار في الوحدة بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في الساعة السابعة مساءا.





القنوات الناقلة لمسلسل ممالك النار وترددها





يتم عرض مسلسل مملك النار على ام بي سي فايف MBC 5





تردد قناة mbc 5 على النايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11559

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





تردد قناة mbc 5 على العرب سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12284

القمر الصناعي: Arab Badr sat – عرب بدر سات.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





ومسلسل ممالك النار بطولة النجم خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف ومن إخراج البريطاني بيتر ويبر.



