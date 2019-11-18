هل سيكون تيري هنري بديل فالفيردي في برشلونة ؟

أفادت تقارير أن برشلونة فكر في تعيين تيري هنري كمدرب للموسم الماضي قبل أن يوقع إرنستو فالفيردي عقدًا مع النادي الكتالوني.





أمضى مهاجم أرسنال السابق ثلاثة مواسم في كامب نو ، حيث سجل 49 هدفًا في جميع المسابقات وفاز بدوري الأبطال في عام 2009.





كان أول مشروع إداري لهنري في أيه إس موناكو كارثة ، حيث تمكن الفرنسي من الفوز بخمسة انتصارات فقط من 20 مباراة قبل طرده بعد ثلاثة أشهر فقط.





ومع ذلك ، وفقا لموندو ديبورتيفو ، أجرى الكاتالونيون اتصالات مع هنري الموسم الماضي في وقت كان فالفيردي يدرس فيه توقيع عقد تمديد.





بدأ تيري هنري منذ ذلك الحين في مشروع إداري جديد ، وتولى تدريب فريق مونتريال إمباكت في الدوري الأمريكي لكرة القدم يوم الجمعة.





أشارت التقارير بقوة إلى أن مدرب هولندا الحالي رونالد كومان مرشح انه من الممكن ان يكون كمدير لفريق برشلونة للموسم المقبل.