ضبط طالب يقود سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها بالعبور





وتم اتخاذ إجراءات كف البحث عن السيارة المضبوطة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9546 ادارى قسم العبور لسنة 2019 وجارى العرض على النيابة للتحقيق.



تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث المرور من ضبط سياره ملاكي مبلغ بسرقتها بمدينة العبور،وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية،اخطارا من قسم شرطة العبور يفيد تلقيه بلاغا من إدارة مرور القليوبية أنه حال قيام رئيس مباحث المرور بشن حملة مروريه بمدينة العبور والقوه المرافقه له تمكن من ضبط سياره ماركة تويوتا بيضاء اللون موديل 1993م قيادة م ت م 19 سنة طالب ومقيم السلام – القاهر.وبالكشف على السيارة، برقمي الشاسية والموتور، تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 27434 لسنة 2016م جنح قسم الهرم بتاريخ 2242016 بلاغ ح ا م والمقيمة 6 شارع الوادي – المطبعة – التعاون – الهرم – جيزة.وبمواجهة قائد السيارة، قرر بقيام والده بشراء تلك السيارة من أحد معارض السيارت، وباستدعاء والده ت م ا 45 سنة موظف بشركة كهرباء القاهره الكبرى أقر بشرائه تلك السيارة من معرض سيارات بمنطقة السلام – القاهرة.