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"نهضة مصر" تشارك في تجهيز غرفة بمستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج أطفال الصعيد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:16 ص
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نهضة مصر
نهضة مصر
أحمد رمضان متولي
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قامت نهضة مصر للنشر بالمساهمة في بناء صرح طبي كبير يخدم مجتمع الصعيد وخاصة الأطفال، وذلك من خلال تحمل تكلفة إنشاء وتجهيز غرفة بمستشفى "شفاء الأورمان" لمعالجة مرض السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر.

 

وتأتي هذه المساهمة لاستكمال المرحلة الثالثة بالمستشفى التي استهدفت إنشاء مبنى يضم أكبر قسم لعلاج أورام الأطفال بالصعيد، بالإضافة إلى قسم خاص للطوارئ لمرضى أورام الصعيد ملحق به قسم داخلي وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة وزيادة لعدد أسرِّة المرضى، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات، هذا بالإضافة إلى مركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل لحالات السرطان النادرة ودراستها.

 

وعقبت على هذا التصريح "داليا إبراهيم" رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر قائلة:"إن الهدف الأساسي لنهضة مصر هو بناء الإنسان المصري، وخاصة الأجيال القادمة وإمدادهم بكافة وسائل المعرفة والتعليم الحديث حتى يتطوروا علميًّا وثقافيًّا وتربويًّا، لذلك رأينا من واجبنا أن نمد هذا الدعم ليشمل صحة أطفالنا في الصعيد، وحرصًا منا على التخفيف من معاناتهم نظرًا لصعوبة تلقي العلاج في القاهرة،لذلك حرصنا على المساهمة في تطوير هذا الصرح الطبي الكبير المجهز بأفضل المعدات الطبية، ويقدم أعلى خدمات الرعاية الصحية لأولادنا وعائلاتنا بالصعيد".

 

هذا، وقد شاركت نهضة مصر بالجولة التفقدية التي نظمتها دار الأورمان مؤخرًا للمستشفى لتفقد ومتابعة ما تم إنجاره في المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى الاطلاع على عملية تقديم العلاج لمرضى أورام الصعيد من خلال المرحلتين الأولى والثانية التي تخدم الآن عددًا من محافظات مصر، وهي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، البحر الأحمر، الوادي الجديد.

 

وتطرق اللواء "ممدوح شعبان" مدير عام جمعية الأورمان، خلال تلك الزيارة إلى عدد من النجاحات التي حققتها في عمليات الكشف المبكر التي تتم بصورة أسبوعية للسيدات اللآتي يتم استقبالهن من القرى والنجوع،حيث بلغت أعداد تلك السيدات 2205بدءًا من شهر مارس 2017 حتى سبتمبر 2019. كما تم اكتشاف 47 حالة مصابة بالسرطان بينهن بنسبة 2.13%، ويجري علاجها بالمجان داخل أقسام المستشفى المختلفة، وبلغت حالات المتابعة كل عام 2158 سيدة بنسبة 97.86%، كما شدد على أن ذلك يأتي ضمن دور المستشفى في الكشف المبكر والتوعية للمرضى بمختلف مدن وقرى محافظة الأقصر.

"نهضة مصر" تشارك في تجهيز غرفة بمستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج أطفال الصعيد
"نهضة مصر" تشارك في تجهيز غرفة بمستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج أطفال الصعيد
"نهضة مصر" تشارك في تجهيز غرفة بمستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج أطفال الصعيد
"نهضة مصر" تشارك في تجهيز غرفة بمستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج أطفال الصعيد
"نهضة مصر" تشارك في تجهيز غرفة بمستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج أطفال الصعيد
"نهضة مصر" تشارك في تجهيز غرفة بمستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج أطفال الصعيد
"نهضة مصر" تشارك في تجهيز غرفة بمستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج أطفال الصعيد
"نهضة مصر" تشارك في تجهيز غرفة بمستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج أطفال الصعيد
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