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الخارجية الصينية: لا يجب التقليل من إرادة بكين في حماية سيادتها

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بأنه يجب ألا يقلل أحد من إرادة الصين في حماية سيادتها واستقرار هونج كونج، وفقا لوكالة رويترز.

يشهد المركز المالي الآسيوي مواجهة عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المحاصرين في إحدى جامعاتها. فرضت شرطة هونج كونج حصارًا اليوم الاثنين على جامعة حيث تجمع المئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة ومعهم قنابل البنزين وغيرها من الأسلحة محلية الصنع، وسط مخاوف من حملة دموية ودعوات أمريكية لضبط النفس.

الغت المحكمة العليا في هونغ كونغ حظرًا على قناع الوجه يستهدف المحتجين الذين يحاولون إخفاء هويتهم لتجنب الاعتقال. قال الحكم الصادر اليوم الاثنين، إن الحظر ينتهك الحقوق الأساسية أكثر مما هو ضروري لتعزيز أهدافه. وكانت قد استخدمت الحكومة سلطات الطوارئ لفرض الحظر في الشهر الماضي.

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإجبار عشرات المتظاهرين الذين حاولوا الهرب من الحرم الجامعي المحاصر في جامعة الفنون التطبيقية، بعد ليلة من الفوضى اشتعلت فيها النيران على الطرق الرئيسية وعربة مدرعة تابعة للشرطة، واصابة ضابط شرطة بسهم في ساقه.

تم إلقاء القبض على العشرات من المتظاهرين بالقرب من الجامعة صباح يوم الاثنين، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية RTHK، بينما عطل النشطاء في المنطقة التجارية القريبة من طريق ناثان المرور وأجبروا مراكز التسوق والمتاجر على الإغلاق.

قال دان، المتظاهر البالغ من العمر 19 عامًا "لقد حوصرنا هنا لفترة طويلة. نحن بحاجة إلى اخبار جميع أهالي هونغ كونغ أننا بحاجة إلى المساعدة.. لا أعرف الي متي سيستمر هذا الوضع. قد نحتاج إلى مساعدة دولية. "

وقالت هيئة مستشفى المدينة انه اصيب 38 شخصا ليل الأحد. ورأى شهود عيان من رويترز أن بعض المحتجين يعانون من حروق بسبب المواد الكيميائية التي أطلقت من خراطيم المياه التابعة للشرطة.

صرخ أحد المتظاهرين من على سطح الحرم الجامعي بينما كان المحتجون يرتدون أقنعة واقية من الغازات ومظلات باحثين عن سبل للهروب من الجامعة، "تذكروا أن حياتنا بين يديكم. لماذا تدفعونا الي الموت؟"

وأظهرت لقطات فيديو المحتجين وهم مقيدون، بينما كانت شرطة مكافحة الشغب تحرس في واحدة من أكثر المناطق التجارية والسياحية ازدحامًا. قالت الشرطة إنها أطلقت ثلاث طلقات حية عندما هاجم "مثيري الشغب" ضابطين كانا يحاولان اعتقال امرأة. لم يصب أحد في الحادث وهربت المرأة.

وكانت الشرطة قد حذرت في وقت سابق من استعدادها لاستخدام الرصاص الحي إذا استمر "مثيري الشغب" في استخدام الأسلحة الفتاكة، وسط تصاعد كبير للاضطرابات التي أغرقت المركز المالي الآسيوي في الفوضى منذ ما يقرب من ستة أشهر.

قال متظاهرون غاضبون مما يرون أنه تدخل صيني في المستعمرة البريطانية السابقة إنهم يردون على الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة.

وأوضح مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أدانت "الاستخدام غير المبرر للقوة" في هونغ كونغ ودعت بكين إلى حماية حرية هونج كونج، قائلا "ندين الاستخدام غير المبرر للقوة ونحث جميع الأطراف على الامتناع عن العنف والمشاركة في حوار بناء."

يقول مكتب التعليم إن جميع الفصول الدراسية من رياض الأطفال وحتى المدرسة الثانوية يتم تعليقها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وكان قد ألغى المكتب الفصول الدراسية منذ يوم الخميس، بعد تعرضه للنقد لعدم قيامه بذلك في وقت مبكر، مضيفا أن المدارس يجب ان تبقي مبانيها مفتوحة للطلاب الذين يحتاج آباؤهم لإرسالها إلى المدرسة خلال اليوم.

انضم العديد من الطلاب إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث اعتقلت الشرطة أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا. يقول مكتب التعليم إنه يجب على الطلاب البقاء في المنزل، وليس التجول في الشوارع ويجب ألا يشاركوا في أنشطة غير قانونية.
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الكلمات المفتاحية

الصين و هونج كونج الخارجية الصينية احتجاجات هونج كونج

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