برعاية حاكم الشارقة.. انطلاق مهرجان الخرطوم للشعر العربي الخميس المقبل

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم بيت الشعر في الخرطوم مهرجان الخرطوم للشعر العربي الدورة الثالثة في الفترة من 21 حتى 23 نوفمبر 2019 في جمهورية السودان.

صرح بذلك عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وأضاف أن مهرجان الخرطوم للشعر العربي جاء بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع الشعري أسوة ببيوت الشعر في البلدان العربية.

مؤكداً على الدور الذي يلعبه بيت الشعر في الحراك الثقافي في الوطن العربي، حيث يستضيف شعراء و أدباء قدموا أفضل ابداعاتهم عبر برامج و فعاليات نظمها بيت الشعر على مدار العام، الذي استقطب بدوره مبدعين و موهوبين شباب و مخضرمين من مختلف مدن السودان.

و أضاف سعادته ينطلق المهرجان بدورته الثالثة صباح يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019 بافتتاح عدد من المعارض ( معرض كتاب يضم عدة دور نشر، معرض تشكيل بمشاركة عشرة فنان تشكيلي و معرض فلكلور و حضارة سودانية ) بقاعة وزارة التعليم العالي، يليها توقيع خمسة دواوين شعرية و ديوان الخرطوم الثاني، بعدها يتم القاء كلمات ( وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي معالي الأستاذة الدكتورة انتصار صغيرون الزين صغيرون و كلمة بيت الشعر يلقيها الدكتور الصديق عمر الصديق ) ، و في المساء تبدأ فعاليات المهرجان بفقرة افتتاحية بكلمة لكل من (وزارة الثقافة و الإعلام في السودان و بيت الشعر في الخرطوم)، يلي ذلك الامسية الشعرية الأولى يشارك فيها الشعراء ( بحر الدين عبدالله ، منى حسن، السر محمد أحمد، محمد الأمين جوب ، علاء جانب، محمد المكي إبراهيم) تقديم الشاعر عبدالله الأصم.

و فعاليات اليوم الثاني تبدأ صباحاً بزيارة أسرة الشاعر السوداني الكبير الراحل صاغ محمود أبوبكر ( صاحب السنان و اللسان)، مساءً تنظم أمسية شعرية بقاعة وزارة التعليم العالي يشارك فيها ( عبدالقادر مكي، بشير أبو سن ، قمر صبري الجاسم، أسامة تاج السر، أنس عبدالصمد، عادل سعد يوسف، محمد عمر عبدالقادر، عبداللطيف بن يوسف) تقديم الشاعر محمد مؤيد مجذوب.

و تختتم فعاليات مهرجان الخرطوم للشعر العربي صباحا في جامعة افريقيا العالمية بندوة ( تجليات الوطنية في الشعر السوداني ) يشارك فيها ( الأستاذ مجذوب عيدروس و الأستاذ محي الدين الفاتح ) تقديم الدكتورة هالة أبا يزيد بسطان، يليها جلسة شعرية صباحية للشعراء ( محمد الامين جوب، قمر الجاسم، عبداللطيف بن يوسف، علاء جانب ) يقدم الشعراء الشاعر زكريا مصطفى، و مساءً في قاعة وزارة التعليم العالي تقام أمسية شعرية بمشاركة الشعراء ( عماد محمد بابكر، أحمدا لنور منزول ، الحسن عبدالعزيز، سلافة خالد، الشيخ موسى، محمد زين أبوجديري، معاذ إبراهيم، ميرغني ديشاب)، بعدها يتم تكريم المشاركين.