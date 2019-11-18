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نيمار يتعهد بمفاجأة لبرشلونة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
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نيمار
نيمار
علي نبوي
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ينتظر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لإظهار قدراته الحقيقية من أجل تجديد حلمه في اللعب لنادي برشلونة الإسباني.


وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن اللاعب البرازيلي يتطلع بكل قوة لإثبات قدراته أمام ريال مدريد لإقناع إدارة برشلونة بالتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار يتدرب بجدية استعداداً لمباراة ريال مدريد لكي يرد على الناس الذين لم يروا عودته مناسبة لبرشلونة.

وكان نيمار قد غاب عن المشاركة في المباريات في الفترة الماضية بعد إصابته مع منتخب البرازيل أمام نيجيريا يوم ١٤ من شهر أكتوبر الماضي.

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الكلمات المفتاحية

نيمار نادي ريال مدريد ريال مدريد برشلونة البرازيل

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