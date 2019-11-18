"مكنتش مُحجبة".. صابرين تُفجر مفاجأة بعد خلعها للحجاب

صرحت الفنانة صابرين، أنها لم تكن محجبة من الأساس، لكي تقوم بخلع الحجاب، وذلك خلال إجرائهامداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع قناة "mbc مصر".



وقالت صابرين: "أنا قلعت التربونة"، وهناك فرق بين خلع الحجاب وخلع التربونة"، مُشيرة: "الحجاب أنا مكنتش عملاه، وأنا طلعت معاك وطلعت مع الإبراشي، وطلعت في كل البرامج وقولت أنا يا جماعة محتشمة".



وتابعت صابرين قائلة: "أنها منذ ارتدائها الباروكة، وهي مُتخلية عن الحجاب"، مُضيفة :" وأنا دايمًا بقول إني بعمل خطوة بسيطة يمكن تٌقبل ويمكن أكون بعمل حاجة كويسة".



وأشارت صابرين إلى أنها مرَّ عليها فترة كبيرة من الوقت، كلما تُقدم عملاً، يبدأ الجمهور في الحديث عن الباروكة، وليس العمل مهما كان العمل جيدًا، وكذلك الحال عند استضافتها في برنامج، مُضيفة :" يتركون الحديث عن تاريخي الكبير، ويتحدثون عن الباروكة".



وأضافت صابرين مُستنكِرة حديث البعض حول مظهرها: "رقبتها بانت ونص شعرها بان وكلام أنا مش فاهمة له حاجة، وتعبت"، مُشيرة إلى أنها شعرت بتعب نفسي كبير في الفترة الأخيرة".



وأكملت صابرين قائلة: "أنا خلعت التربون، وأن السبب الرئيسي لخلعها التربون، أنها قضت فترة كبيرة تحاول فيها الجهاد مع نفسها، مُشيرة إلى انها شعرت بأنها مقسومة نصفين، ومُضيفة أنها عندما تشاهد نفسها في المرآة تقوم بالسؤال مين دي، وما أفعله صحيح أم خاطئ ".





ودخلت صابرين في نوبة بكاء شديدة، خلال تلك المداخلة وأضافت صابرين قائلة:"أنا عمر ما حد اتكلم عليا نص كلمة، مُشيرة إلى أنها إنسانة محترمة، وأنها قامت بتربية أولادها على الاحترام، مُشيرة إلى أن الناس التى تقوم بتوجيه الإهانات لها ولأبنائها لا تعرف الدين والأخلاق ، مُتسائلة ما ذنب أولادها لتعرضهم لتعرضهم للسب ولتلك الإهانات .



واستطردت قائلة: " السوشيال ميديا تعبتني نفسياً، محدش هينزل معايا قبري، أنا دائما أشعر بأنني مراقبة، والأخبار دائما تنال مني، لم أخلع التربون لأستقبل أعمالاً فأنا أعمل كل سنة وبكسر الدنيا، أنا عايشة تناقض مع نفسي غير عادي، أنا تعبت من شيزوفرينا المجتمع، والنصايح بلا ضمير، وأغرب رسالة جاتلي "دفعتي كام للكوافير علشان تعملي لون شعرك كده؟!".



وأكملت قائلة: "أنا بتبهدل كل ما أنزل أستلم جايزة، وبقالي فترة عايشة قلق داخلي، وأخاف على مشاعر أولادي وجوزي وأهلي، ولازم أعمل حسابهم زي ما هم بيعملوا حساب ليا وبيحترموني".