أوركسترا الإمارات السيمفوني يحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسه (صور)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - وزير التسامح وبالتعاون بين ندوة الثقافة والعلوم وأوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب نظمت حفلة موسيقية احتفالاً بمرور 25 عاماً على تأسيس الأوركسترا، ومهرجانها الخامس عشر الموسيقي للسلام بحضور معالي محمد المر وبلال البدور وعلي عبيد الهاملي ود. صلاح القاسم وعائشة سلطان وأعضاء مجلس إدارة الندوة وباقة من الجمهور والمستمعين.

شارك في الأوركسترا أربعون شاباً وشابة من العازفين المبدعين من الإمارات ومن بولونيا والصين وأمريكا وقدموا مقطوعات موسيقية متنوعة بمختلف الآلات الموسيقية، بالإضافة إلى عازفة الكمان الشابة والمشهورة عالميا الي تشوي من أمريكا.

قاد الأوركسترا الفنان رياض قدسي الذي أكد أن أروكسترا الإمارات السيمفونية للشباب قدمت خلال مسيرتها مئات الحفلات الثقافية والمجتمعية والخيرية، وخرج منها الكثير من العازفين الناشئة منذ إنشائها عام 1884، وتعد نموذج حي للإبداع والمثابرة، وتضم بين أعضائها باقة من الجنسيات المتنوعة المقيمة على أرض الإمارات التي تجسد التسامح والمحبة والمساواة بين الشعوب.

وأضاف قدسي أن استمرارية الأوركسترا تحققت بفضل البيئة المنفتحة في دولة الإمارات والدعم اللا محدود من مختلف الجهات كوزارة الثقافة ووزارة التسامح وهيئة دبي للثقافة ومدينة دبي للإعلام ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات الخاصة والعامة.

وثمن بلال البدور رئيس مجلس الإدارة جهود الأوركسترا، وأثنى على الحضور الجماهيري الغفير والذي يعكس روح التسامح والتناغم في الدولة، كما يعكس الذائقة الفنية الراقية لدى جمهور الموسيقى والذي كان حريص على الحضور والمتابعة، وأكد دعم ندوة الثقافة والعلوم لكافة الأنشطة الثقافية والفنية والفكرية.

وجدير بالذكر أن الحفلة كانت رائعة وامتزجت فيها الأنغام من قبل أعضاء الأوركسترا الإماراتية من مقيمين ومواطنين بالإضافة إلى الزوار من البلدان المذكورة ليكون ذلك أنموذج حيا وصادقا لروح المحبة والتسامح والتعاون ما بين الأمم من خلال الموسيقى الموحدة لشعوب الأرض.