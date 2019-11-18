عاجل.. "الضرائب": الأدوية معفاة من ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى تصنيعها سواء محلى أومستورد معفاة من الضريبه على القيمه المضافة منذ صدور القانون رقم ٦٧ لسنة٢٠١٦ .









وتهيب مصلحة الضرائب المصريه بالساده مصنعي و موزعي الأدوية عدم تحصيل ضريبة مبيعات على الأدوية فى ظل تطبيق ضريبة القيمة المضاة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون لأنه بصدور قانون القيمة المضافة تم إلغاء ضريبة المبيعات.







