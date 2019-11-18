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عاجل.. "الضرائب": الأدوية معفاة من ضريبة القيمة المضافة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
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بوابة الفجر
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أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى تصنيعها سواء محلى أومستورد معفاة من الضريبه على القيمه المضافة منذ صدور القانون رقم ٦٧ لسنة٢٠١٦ .


وتهيب مصلحة الضرائب المصريه بالساده مصنعي و موزعي الأدوية عدم تحصيل ضريبة مبيعات على الأدوية فى ظل تطبيق ضريبة القيمة المضاة  تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون لأنه بصدور قانون القيمة المضافة تم إلغاء ضريبة المبيعات.


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