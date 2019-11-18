حمدي فتحي في ألمانيا

يتوجه اليوم الإثنين حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى العاصمة الألمانية برلين، للخضوع لجراحة عاجلة في غضروف الركبة.



ومن المنتظر أن يخضع حمدي فتحي للجراحة تحت قيادة الألماني "فايلر"، على أن يعود للقاهرة لتنفيذ برنامجه العلاجي قبل عودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنهى إجراءات سفر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى ألمانيا من أجل الخضوع لجراحة في الركبة، عقب تعرضه للإصابة خلال مران المنتخب الوطني قبل مباراة كينيا، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.



ومن المقرر أن يخوض اللاعب برنامجا تأهيليا عقب خضوعه للجراحة، حيث من المنتظر أن يغيب لما يقرب من 4 أشهر قبل العودة للتدريبات الجماعية والمشاركات الرسمية مع فريقه.



وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، أوضح في وقت سابق عن إرسال التقارير الطبية للفريق المعالج في ألمانيا، والذي أكد على إحتياج اللاعب لإجراء جراحة عاجلة في غضروف الركبة.



وأعلن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، عن تحمل مجلش الجبلاية، كافة تكاليف علاج حمدي فتحي، عقب تعرضه للإصابة مع المنتخب الوطني، حسب لوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، التي تنص على تحمل الاتحادات، تكاليف إصابات اللاعبين خلال المعسكرات الوطنية.



وكان المنتخب الوطني سقط في فخ التعادل أمام المنتخب الكيني، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت أول أمس الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالتصفيات الإفريقية.



ويحل المنتخب الوطني ضيفا على جزر القمر اليوم 18 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.



ويلعب المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة السابعة والتي تضم بجواره كل من "توجو وكينيا وجزر القمر" والمؤهلة لبطولة الكان.



على جانب آخر، يستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، بينما يواجه النجم الساحلي في تونس يوم 29 من نفس الشهر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.