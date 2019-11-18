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مذكرة تفاهم بين نادي الإمارات الثقافي ومركز إرادة لمكافحة الإدمان بدبي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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وقع نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم مذكرة تفاهم مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل  لتفعيل التعاون فيما بينهما بشأن مبادرة "مسموح" لمكافحة آفة الإدمان وذلك بتأهيل أصحاب الإرادة  لإعادة دمجهم في المجتمع الإماراتي.

 

جاء ذلك على هامش القمة العالمية للتسامح والتي انطلقت أعمالها في 13 نوفمبر الجاري التي ينظمها "المعهد الدولي للتسامح" التابع لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تحت شعار "التسامح في ظل الثقافات المتعددة "، وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي والأستاذ عبدالله محمد الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة في مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي.

 

تأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من رغبة الطرفين في تعزيز روابط التعاون في المجال التعاون المهني  بينهما وتركيزهما على تأسيس علاقات صداقة وتعاون مثمرة بما يخدم مصالحهما المشتركة،  وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال تدريب أصحاب الإرادة في المجالات العلمية والتكنولوجية وذلك لإعادة دمجهم في المجتمع الإماراتي وذلك وفق الأنظمة والتشريعات المعمول به لدى الطرفين.

 

ويختص مركز إرادة بعلاج وتأهيل المدمنين ويسعى إلى تعزيز الوعي بشأن مرض الإدمان والمساهمة في البحث العلمي المتعلق بمجالاته كما يهتم المركز بإنشاء وإعداد جيل واع اجتماعياً وصحيا وثقافياً يمكن الاعتماد عليه في كافة المجالات المختلفة لبناء مستقبل واعد.

 

 وأكد البستكي أن نادي الإمارات العلمي له دور كبير جدا في مجالات التدريب العلمي المختلفة منها الكهرباء والإلكترونيات والروبوت والطباعة ثلاثية الأبعاد والنجارة كما أن النادي حريص على تطوير المهارات العلمية للشباب بصفة عامة وأيضا المتعافين لكي  يكونوا جزء مهم ومنتج في المجتمع حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تدريب منتسبي مركز إراده في مقر النادي على مهارات مستدامة تساعد على إعادة دمجهم في المجتمع وأن يساهم النادي في تأسيس مختبر علمي في مركز إرادة  كما يوفر النادي التدريب العلمي للمدربين والمتدربين بالمركز،  حيث أن الدولة تسعى أن تكون رائدة  في المجال العلمي، كما يحرص النادي على استغلال أوقات الفراغ للمتعافين في أنشطة تفيدهم وتفيد المجتمع، وأشار البستكي إلى دور المؤسسات في دعم ورعاية المتعافين والذي يسهم بدوره في تنمية المجتمع.

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