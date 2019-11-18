معرض للفنان المصرى فريد فاضل فى دبي

تنظم مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية فى الساعة السابعة من مساء بعد غد الأربعاء معرضا بعنوان "عودة إلى الجمال" للفنان فريد فاضل فى مبنى المؤسسة فى دبى ثم تقام بعد الافتتاح ندوة عن منهج وفلسفة الفن لدى فريد فاضل.









ويتبع فريد فاضل منهجا متفردا فى تناوله للواقعية حيث يكثف الشحنة العاطفية فى لوحاته ليصبح المشاهد جزءا لا يتجزأ من الحوار الإبداعى فى لوحاته النابضة بالحياة، فهو يرصد حركة البشر فى بيئاتهم المتعددة، ويلتقط بمهارة تلك اللحظات التى تمجد الحياة، وتقدس العمل، ويحولها إلى طاقة فنية غنية بالمعنى ومليئة بسحر الواقع.









ولد فريد فاضل فى مدينة أسيوط بوسط صعيد مصر عام 1958 وأقام أول معرض فردى للوحاته الفنية عام 1973، ودَرس فنون عصر النهضة فى إيطاليا، أقام أكثر من ستين معرضا للوحاته داخل مصر وخارجها، وضع أربعة كتب هى: "أمثال وأقوال"، "البحث عن النوبة"، "مصر، رحلة فنان"، و"سلفاتور موندى"، وحصل على عدة جوائز فى الرسم و التصوير.