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وزيرة الصحة: تشكيل غرفة مركزية للزمالة المصرية وممثلين بكافة المحافظات

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية للزمالة المصرية في الوزارة برئاسة كل من الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية، والدكتور محمد فوزي، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والمدير التنفيذي للزمالة، بالإضافة إلي ممثلين عن الغرفة في جميع محافظات الجمهورية من أساتذة الجامعات، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وذلك بهدف تذليل أى عقبات قد تواجه الأطباء الملتحقين بنظام التدريب الجديد، ولمتابعة المدربين بمستشفيات الزمالة وتوفير سكن لائق للأطباء واعتماد أماكن ومستشفيات جديدة ضمن برنامج الزمالة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس، بعدد من شباب أطباء الدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر 2019، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني" المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا"؛ لمناقشة وشرح نظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة المصرية.

كما حرصت وزيرة الصحة والسكان على الاستماع إلى كافة استفسارات وأسئلة الأطباء، وخلال ردها على استفسارات عدد من الأطباء خلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة هالة زايد أنها تتفهم المخاوف والقلق الذى ينتاب شباب الأطباء حيال تطبيق البرنامج التدريبي الجديد لذا كان من الضروري توضيح الأمور حتى يطمئن كافة الأطباء على مستقبلهم، مؤكدة أنها لن تقبل أن يلحق أي ضرر بأبنائها الأطباء.

كما أوضحت أن الطبيب سيحصل على التدريب بزمالة طب الأسرة لمدة 4 سنوات، كما يتم التدريب لمدة 3 أشهر بطوارئ المستشفى كمدة أساسية قبل الانتقال للوحدة الصحية للتدريب على كيفية التعامل مع كافة الحالات الطارئة، مضيفة أنه في حالة عدم إتاحة التخصص الذي يرغب به الطبيب يستطيع التقديم عليه في حركة التكليف القادمة وخلال تلك الفترة سيتم إلحاقه بزمالة طب الأسرة، كما لفتت إلي أن التخصصات المُلحة مثل زمالة "الطوارئ والتخدير والرعاية المركزة والحضانات" لن يتم إدراجهم للعمل بنظام دوري في الوحدات وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد.

وأشارت الوزيرة إلي أن الطبيب سيختار تخصص دراسته بالزمالة حسب المجموع وحسب التخصصات المتاحة، مشيرة إلي أنه يحق للطبيب تغيير التخصص إذا رغب خلال عام، وتحتسب له المدة التي قضاها سابقًا ضمن البرنامج في حال اختياره تخصص يندرج تحت مظلة التخصص العام، وفي حالة الرغبة في تغيير التخصص إلي تخصص آخر لا تحتسب المدة التي قضاها بالتخصص السابق، وفي حال عدم اختيار تخصص معين يتم إلحاقه بتخصص طب الأسرة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد محي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لهيئة الرقابة والاعتماد والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية، والدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور محمد فوزي المدير التنفيذي لبرنامج الزمالة.
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