بعد استقبال السيسي في ألمانيا.. الجالية المصرية: "كان يوم عيد"



وأشار "ثابت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن الرئيس السيسي يتواجد في ألمانيا للمرة السابعة، والجالية المصرية تفخر بذلك، فضلا على أنه يدل مكانة مصر في العالم الخارجي، مؤكدًا أن ألمانيا تعتبر مصر صديقا لها.



ولفت إلى أن العلاقات المصرية الألمانية تغيرت بعد 2015 بفضل الرحلات المكوكية التي يقوم بها الرئيس السيسي، وهناك مجالات للتعاون كثيرة بين البلدين، حيث هناك 1400 شركة ألمانية تعمل في مصر، منوها بأنه لا يوجد شركة ألمانية إلا وتتمنى أن تستثمر في مصر.



وأضاف، أن استقبال المصريين في الخارج للرئيس السيسي هو رسالة للعالم أننا نقف بجانب رئيسنا، ونسانده، مؤكدًا أن أعداء الوطن لم يعد لهم وجود، ولا أحد يستمع لهم، لأن المصريين يقفون ضدهم، معقبًا: "المصريين في الخارج يشعروا أن مصر تسير في الطريق الصح، مهما يعمل أهل الشر الخير اللي بيدوم".



كشف علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية بألمانيا، تفاصيل استقبال الجالية المصرية في ألمانيا للرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين، معقبا: "كان يوم عيد بالنسبة لنا"، حيث انتظرت الجالية الرئيس أمام مقر إقامته من الثامنة صباحًا رغم برودة الطقس، وسقوط الأمطار.