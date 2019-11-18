وزيرة الصحة لـ "أطباء التكليف": مصلحتكم على رأس أولويات الوزارة





حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هارفارد الأمريكية لتدريب المدربين ببرنامج الزمالة المصرية على طرق التعليم الطبي، وذلك على مدار عدد من الدفعات تبدأ من شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلي اعتماد المناهج العلمية لزمالة طب الأسرة من الجمعية الملكية البريطانية، كما سيتم اعتماد المناهج العلمية في عدد من التخصصات تباعًا، بالإضافة إلي إعتماد عدد أكبر من المنشآت الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس، بعدد من شباب أطباء الدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر 2019، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني" المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا"؛ لمناقشة وشرح نظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة المصرية.



وأضافت زايد، أن البرنامج الجديد للتدريب يهدف إلي خلق فرص تدريبية للأطباء الذين كانوا يعانون من الحصول على فرص تعليمية وتدريبية تؤهلهم مهنيًا، موضحة أن هدف الوزارة في نظام التدريب الجديد هو توفير الفرص التعليمية التدريبية والتأهيلية لـ١٠٠٪ من الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية وذلك بهدف خلق جيل جديد قادر على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما أشارت إلي أن الوزارة تبذل جهود مستمرة لصالح الطبيب، لافتة إلى أنه تم التعاقد مع بنك المعرفة لإتاحة منصة التعليم الإلكتروني للأطباء ونظام التعليم التفاعلي.



ولفتت الوزيرة إلي أن تطبيق استراتيجية النهوض بتعليم وتدريب الأطباء يأتي بالتزامن مع التحول والتغيير الكبير الذى تشهده المنظومة الصحية في مصر، وبما يتماشى مع ما يتم إنجازه بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وذلك لتصبح الأولوية لتأهيل الأطباء للعمل بالمنظومة المميكنة بنظام الأجور العادلة، لافتة إلي أن الوزارة هي المسئول الأول عن وضع الحلول للتغلب على ما يواجهه الأطباء من تحديات وما يعرقل طريق تعلمهم وتأهيلهم بالشكل الجيد، كما أشارت إلي الاتفاق أيضًا مع كلية طب جامعة هارفارد على تدريب الأطباء بمنظومة التأمين الصحي على البحث العلمي.



حضر الاجتماع الدكتور أحمد محي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لهيئة الرقابة والاعتماد والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية، والدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور محمد فوزي المدير التنفيذي لبرنامج الزمالة.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصلحة الطبيب وتعليمه وتدريبه تأتي على رأس أولويات الوزارة، مؤكدة أن الوزارة تتخذ بالفعل خطوات جادة لتحقيق ذلك.