تداول 350 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال أكتوبر بزيادة 31%





بينما تغادر السفينتين القاهرة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 86 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة وادى العريش وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى والعبارة القاهرة وعلى متنها 4 شاحنات و24 سيارة وغادرت العبارة القاهرة وعلى متنها 4 شاحنات و24 سيارة.



كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 38 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا وعلى متنهم 124 شاحنة و4 سيارة.



من ناحيتة أخرى، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، تحقيق تداول مقداره 350 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة زيادة 31% عن الفترة المثيلة للعام الماضى حيث سجلت الواردات 202 ألف طن بينما سجلت الصادرات 148 ألف طن بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضى.



و شهد ميناء سفاجا تداول 273 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 97 ألف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 41 ألف طن بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 29 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 24 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 2000 طن وصادر 22 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 12 ألف طن بروبلين لاستخدامها في بعض الصناعات المختلفة.

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 283 شاحنة بضائع و44 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الجونة وعلى متنها 25 شاحنة.