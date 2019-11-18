نجم تشيلسي يتحسر على ريال مدريد





وانضم كوفاسيتش لنادي تشيلسي الإنجليزي قادماً إليه من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2015، وحصل مع الفريق على ثلاثة بطولات دوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب وحيد للدوري الإسباني.



ورحل كوفاسيتش نحو تشيلسي الإنجليزي في صيف عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء، قبل أن تقوم إدارة البلوز بتفعيل بند شراء العقد في الصيف الماضي.