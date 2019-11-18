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نجم تشيلسي يتحسر على ريال مدريد
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:13 ص
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الفجر الرياضي
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تحدث نجم تشيلسي الإنجليزي الدولي الكرواتي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق "ماتيو كوفاسيتش" عن فترته السابقة في النادي الملكي.
وقضى كوفاسيتش ثلاثة أعوام رفقة ريال مدريد، منذ عام 2015 وحتى عام 2018، رحل لتشيلسي الإنجليزي بعدها على سبيل الإعارة.
وقال كوفاسيتش للموقع الرسمي لنادي تشيلسي: "عشت أوقاتاً صعبة مع ريال مدريد، كانت ثلاث سنوات صعبة في مسيرتي".
وتابع: "كل شئ حدث بسرعة لي، حظيت ببعض دقائق اللعب، لكنني لم ألعب كثيراً لكل شئ تغير في تشيلسي، حظيت هنا بأوقات أكثر للعب".
وأتم: أنا مرتاح هنا في تشيلسية وسعيد لإتخاذي هذا القرار، حصدت ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وقررت الالتحاق بتشيلسي في أفضل أوقات مسيرتي".
وانضم كوفاسيتش لنادي تشيلسي الإنجليزي قادماً إليه من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2015، وحصل مع الفريق على ثلاثة بطولات دوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب وحيد للدوري الإسباني.
ورحل كوفاسيتش نحو تشيلسي الإنجليزي في صيف عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء، قبل أن تقوم إدارة البلوز بتفعيل بند شراء العقد في الصيف الماضي.
وحصل كوفاسيتش مع البلوز على لقب واحد فقط وهو بطولة الدوري الأوروبي عام 2019 بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي أرسنال الإنجليزي.
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