Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض الأحذية بالشرقية (صور)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:25 ص
Advertisements
سمر السيد
Advertisements
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق شب بمعرض أحذية في مدينة الزقازيق.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بنشوب حريق بمعرض أحذية في شارع البوستة بمدينة الزقازيق.

انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزانين مياه وتم السيطرة على الحريق وإخماده.
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض الأحذية بالشرقية (صور)
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض الأحذية بالشرقية (صور)
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض الأحذية بالشرقية (صور)
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض الأحذية بالشرقية (صور)
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض الأحذية بالشرقية (صور)
الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض الأحذية بالشرقية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ يوم

ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ ساعة

عاجل شاهد.. محمد رمضان يرقص في الطائرة أثناء سفره للسعودية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 20 ساعة

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 18 ساعة

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 12 ساعة

غضب في الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقيب السينمائيين يكشف حقيقة احتجاز رمسيس مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي

منذ حوالي 5 ساعات

صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور: "شكله عيان"

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 16 ساعة

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 9 ساعات

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 17 ساعة

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 ص

عاجل.. صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

02:28 م

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status