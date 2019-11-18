الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض الأحذية بالشرقية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق شب بمعرض أحذية في مدينة الزقازيق.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بنشوب حريق بمعرض أحذية في شارع البوستة بمدينة الزقازيق.



انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزانين مياه وتم السيطرة على الحريق وإخماده.