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حريق هائل بمعرض أحذية في الزقازيق (فيديو)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:19 ص
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بوابة الفجر
سمر السيد
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نشب حريق هائل، منذ قليل، بمعرض أحذية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بنشوب حريق بمعرض أحذية في شارع البوستة بمدينة الزقازيق.

انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.
حريق هائل بمعرض أحذية في الزقازيق (فيديو)
حريق هائل بمعرض أحذية في الزقازيق (فيديو)
حريق هائل بمعرض أحذية في الزقازيق (فيديو)
حريق هائل بمعرض أحذية في الزقازيق (فيديو)
حريق هائل بمعرض أحذية في الزقازيق (فيديو)
حريق هائل بمعرض أحذية في الزقازيق (فيديو)
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حوادث حريق بالزقازيق اخبار مصر

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