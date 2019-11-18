إدارة الزمالك تخطط لمنع رحيل مهاجم الفريق

ينتظر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي ونادي الزمالك تلقي عدة عروض خارجية عقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة في مصر حاليًا، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار خلال البطولة الإفريقية.





ويحاول جهاز االكرة بالنادي الزمالك الحفاظ على مصطفي محمد والإبقاء عليه داخل صفوف القلعة البيضاء.





وذكرت تقارير صحفية أن جهاز الكرة فى نادى الزمالك قرر رفع قيمة عقد مصطفى محمد، مهاجم الفريق، من أجل تحصينه من العروض الخارجية المحتملة، والمنتظر تلقيها خلال الفترة القادمة.





وأفادت التقارير أن إدارة نادي الزمالك تنوي توقيع عقود جديدة مع مصطفي محمد، علي ألا تتضمن أي شروط جزائية، خاصة وأن بند الشرط الجزائي تسبب في مشاكل عديدة للنادي مع بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.





ماذا قدم مصطفي محمد مع منتخب مصر الأوليمبي؟





مصطفي محمد يتصدر قائمة هدافي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا الحالية، حيث سجل 4 أهداف حتي الآن.

افتتح مصطفي محمد أهدافه في البطولة الإفريقية بتسجيل هدف في شباك مالي، ثم سجل هدفًا في مرمي منتخب غانا في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 3-2، كما سجل هدفي فوز المنتخب على الكاميرون بنتيجة 2-1.





وأصبح مهاجم الزمالك على أعتاب تحقيق رقمًا قياسيا في بطولة أمم إفريقيا، حيث اقترب من لقب هداف بطولة أمم إفريقيا خلال الثلاث نسخ الماضية منذ إنطلاقها عام 2011، ويفصله عن لقب الهداف تسجيل هدفين فقط.



