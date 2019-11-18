الطقس اليوم.. بيان من الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.





والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقًا.





وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.





وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارالمتوقعة على محافظات ومدن مصر، كالآتي:





القاهرة 17 27





شبين الكوم 18 26





طنطا 18 26





دمنهور 18 27





الإسكندرية 18 27





بلطيم 19 25





مطروح 15 25





بورسعيد 22 24





دمياط 21 24





الزقازيق 19 26





الإسماعيلية 18 27





السويس 18 27





العريش 17 26





شرم الشيخ 22 27





الغردقة 20 28





مرسى علم 21 27





الفيوم 18 27





بني سويف 18 27





المنيا 15 26





أسيوط 14 27





سوهاج 16 27





قنا 16 28





الأقصر 15 28





أسوان 16 29



