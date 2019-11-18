بالأحمر.. نسرين طافش تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها (صور)



تهتم الفنانة نسرين طافش بمشاركة محبيها من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت نسرين مقطع فيديو جديدة لها، ظهرت فى الفيديو وهى ترتدى فستان طويل ذو نافشة كط باللون الأحمر، من تصميم مصممه الازياء "مرمر حليم" وظهرت بتسريحة شعر ويفي، فيما أمسكت في يديها حقيبه باللون الأسود ، كما وضعت ميك أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعة، فزادها ذلك جمالاً ونالت الصورة على إعجاب كبير من قبل متابعيها.



مشاركتها في نادي الرجال السري

يذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرا فى فيلم "نادي الرجال السري" والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدوانى، غادة عادل، بيومى فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار، و إخراج خالد الحلفاوي، ويعد ذلك الفيلم اخر الأعمال السينمائية للفنانة نسرين طافش.



"مقامات العشق"

يُذكر أن آخر أعمال نسرين طافش الدرامية مشاركتها فى مسلسل "مقامات العشق"، والمسلسل من تأليف الكاتب محمد البطوش، إنتاج تلفزيون أبو ظبي، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد







