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القبض على سائق بحوزته 23 قطعة حشيش بالغردقة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:50 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط سائق تاكسي وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد التجار، تم تحرير محضر بالواقعة.

 تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط "ع. ع." من محافظة الشرقية، وبحوزته 23 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 50 جراما تقريبا، ومبالغ مالية بالجنيه المصري والدولار وهاتف محمول، وذلك أثناء قيادته سيارة أجرة "تاكسي" لوحات معدنية البحر الأحمر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفاالمحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ من متحصلات البيع.

تم تحرير المحضر رقم 149932019 جنح أول الغردقة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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