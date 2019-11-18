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بصحبة زوجها.. لقاء الخميسي تشعل "إنستجرام" بأحدث إطلالة لها (صورة)
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:15 ص
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رانيا ماهر
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شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور لها برفقه زوجها حارس المرمي محمد عبد المنصف، وذلك من خلال نشر صوره لهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت لقاء بأطلاله أنيقة حيث ارتديت فستان باللون الأسود مشجر، ومكياج هادئ أبرز ملامحها وتركت شعرها منسدلًا علي كتفيها.
يذكر أن الفنانه لقاء الخميسي، متزوجه من حارس المرمي محمد عبد المنصف ولديهما من الأبناء أدهم وأسر.
آخر أعمال
مشاركتها في الجونة السينمائي
يشار أن لقاء شاركت مؤخرًا فى مهرجان الجونة السينمائي بفيلم" الفارس والأميرة"، والفيلم يشارك فى بطولته بالأداء الصوتى كل من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسى، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.
أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، حدثت في القرن السابع الميلادي، تدور أحداثه حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة
وفى سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي الدرامية مشاركتها فى مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولة كل من "لقاء الخميسي، خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
مشاركتها في الجونة السينمائي
يشار أن لقاء شاركت مؤخرًا فى مهرجان الجونة السينمائي بفيلم" الفارس والأميرة"، والفيلم يشارك فى بطولته بالأداء الصوتى كل من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسى، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.
أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، حدثت في القرن السابع الميلادي، تدور أحداثه حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة
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