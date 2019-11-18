بصحبة زوجها.. لقاء الخميسي تشعل "إنستجرام" بأحدث إطلالة لها (صورة)

آخر أعمال

وفى سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي الدرامية مشاركتها فى مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولة كل من "لقاء الخميسي، خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.