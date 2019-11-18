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بين فرنسا والجزائر.. ماذا فعل كريم بنزيما ليستحق الانضمام لكتيبة بلماضي؟

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:39 ص
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بنزيما
بنزيما
حسام مجدي
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اشتعل مؤخرًا صراع قوي بين الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد، ونويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي بشأن عودة الأول مرة أخرى للمشاركة مع منتخب بلاده.

غياب بنزيما عن منتخب فرنسا

وغاب كريم بنزيما عن المشاركة مع منتخب فرنسا منذ عام 2015 بسبب أزمته مع أحد زملائه ولكن أكد ديديه ديشامب مدرب المنتخب أنه يتم استبعاد اللاعب لأسباب فنية.

حرب تصريحات بين بنزيما وونويل لو جريت

وأطلق ونويل لو جريت تصريحات ناريه ضد كريم بنزيما مؤكدا أن مغامرته مع منتخب فرنسا قد انتهت ولن يشارك مرة أخرى مع المنتخب.

ورد بنزيما بقوة على تصريحات لو جريت حيث أكد أنه ليس من حقه التدخل في الأمور الفنية وهو فقط من يحدد توقيت انهاء مسيرته وأن يعطيه الفرصة أن يلعب لمنتخب فرنسا أو الجزائر وسيرى إذا كان يجب أن ينهي مسيرته أم لا.

بنزيما يقرب من الانضمام إلى منتخب الجزائر

وأكدت تقارير صحفية أن بنزيما يقترب من الانضمام إلى منتخب الجزائر في الفترة القادمة بدلا من المشاركة مع منتخب فرنسا.

ما قدمه بنزيما مع منتخب فرنسا

ويستعرض لكم موقع "الفجر" ما قدمه كريم بنزيما مع منتخب فرنسا طوال مسيرته الدولية كالآتي:

بدأ كريم بنزيما مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا يوم 28 مارس عام 2007 وكان في مباراة لمنتخب فرنسا ضد منتخب النمسا وسجل خلالها هدف الفوز للديوك.

وشارك بنزيما في 81 مباراة مع منتخب فرنسا طوال مسيرته الدولية مع المنتخب بمختلف البطولات وسجل خلالهم 27 هدف وصنع 18 هدف آخرين.

ولم يحصد كريم بنزيما أي بطولات مع منتخب فرنسا طوال مسيرته الدولية مع الديوك ولكنه فاز بجائزة لاعب العام في فرنسا 3 مرات.

مشاركات بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم

ويقدم بنزيما موسم قوي مع نادي ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي سواء على المستوى التهديفي أو المستوى الخططي.

وقد شارك كريم بنزيما في 20 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع هدف وحيد.

هل ينضم بنزيما إلى منتخب الجزائر أم تنتهي مسيرته الدولية؟

وفي النهاية هل سنرى كريم بنزيما بقميص منتخب الجزائر خلال الفترة القادمة أم ستتوقف مسيرته الدولية عند هذا الحد ويعلن عن إعتزاله اللعب دوليا.
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كريم بنزيما كرة القدم الدولي بنزيما الدوري المصري الدوري الفرنسي الدوري الإيطالي الجزائر

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