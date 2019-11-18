Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيراميدز يتلقي ضربة موجعة بالمغرب

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:27 ص
Advertisements
بيراميدز
بيراميدز
عبد القادر عرابي
Advertisements
تلقى نادي بيراميدز صدمة كبيرة بإصابة صانع ألعابه ونجم الفريق الدولي "عبدالله السعيد" خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب.

وأصيب السعيد بكدمة قوية في الركبة اليمنى لللاعب، وذلك أثناء مران الفريق في المعسكر المغلق المقام في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، حسبما أعلن طبيب نادي براميدز "أيمن فريد".

وخضع السعيد لآشعة مقطعية لتحديد مدى إصابته، حيث سيتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب خلال الساعات القادمة.

ويستعد نادي بيراميدز لإستئناف مسابقة الدوري العام الممتاز، حيث من المقرر أن يواجه نادي أسوان يوم 27 نوفمبر القادم، قبل أن يسافر نحو نيجيريا لإفتتاح مبارياته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل نادي بيراميدز صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بواقع ثلاثة مباريات فوز وتعادلين، وبفارق نقطة أمام الزمالك برصيد 10 نقاط من 4 مباريات والأهلي الثالث برصيد 9 نقاط من ثلاث مبارايات.

كما أوقعته القرعة مع النادي المصري ونادي إينوجو رينجرز النيجيري ونادي نواذيبو الموريتاني ضمن المجموعة اولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كرة عالمية عبد الله السعيد بيراميدز المنتخب الصمري المملكة الفراعنة الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 17 ساعة

غضب في الأهلي بسبب فايلر

منذ أقل من ساعتين

صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور: "شكله عيان"

منذ يوم

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 19 ساعة

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

منذ حوالي 8 ساعات

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 11 ساعة

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 14 ساعة

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 15 ساعة

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 16 ساعة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نقيب السينمائيين يكشف حقيقة احتجاز رمسيس مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي

منذ حوالي 4 ساعات

ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل شاهد.. محمد رمضان يرقص في الطائرة أثناء سفره للسعودية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. بيراميدز يتلقى الخسارة الأولى بالدوري على يد الإسماعيلي

بيراميدز يتلقى الخسارة الأولى بالدوري المصري على يد الإسماعيلي

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في مباراة الترجي

الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة بيراميدز

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة ثلاثية في مباراة المصري

الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة طلائع الجيش

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

04:13 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

أديب يكشف تفاصيل أنباء المصالحة القطرية العربية

10:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

ads
DMCA.com Protection Status