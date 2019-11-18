بيراميدز يتلقي ضربة موجعة بالمغرب

تلقى نادي بيراميدز صدمة كبيرة بإصابة صانع ألعابه ونجم الفريق الدولي "عبدالله السعيد" خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب.





وأصيب السعيد بكدمة قوية في الركبة اليمنى لللاعب، وذلك أثناء مران الفريق في المعسكر المغلق المقام في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، حسبما أعلن طبيب نادي براميدز "أيمن فريد".





وخضع السعيد لآشعة مقطعية لتحديد مدى إصابته، حيث سيتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب خلال الساعات القادمة.





ويستعد نادي بيراميدز لإستئناف مسابقة الدوري العام الممتاز، حيث من المقرر أن يواجه نادي أسوان يوم 27 نوفمبر القادم، قبل أن يسافر نحو نيجيريا لإفتتاح مبارياته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





ويحتل نادي بيراميدز صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بواقع ثلاثة مباريات فوز وتعادلين، وبفارق نقطة أمام الزمالك برصيد 10 نقاط من 4 مباريات والأهلي الثالث برصيد 9 نقاط من ثلاث مبارايات.





كما أوقعته القرعة مع النادي المصري ونادي إينوجو رينجرز النيجيري ونادي نواذيبو الموريتاني ضمن المجموعة اولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



