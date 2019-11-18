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تصريحات مثيرة للجدل لنجم برشلونة الأسبق

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:24 ص
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برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
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آثار اللاعب الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة الاسباني الحالي الجدل بعد تصريحاته اليوم الأحد لصحيفة سبورت الاسبانية الشهيرة.

وقال أبيدال في تصريحات لصحيفة سبورت:" اللاعب الدولي البرازيلي نيمار مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حاول بالصيف الماضي الانضمام لصفوف نادي برشلونة الاسباني لكن فشل لا نستبعد أي شئ يحدث مستقبلا، ‏تحدثنا إلى والد نيمار وأخبرنا أن نيمار يريد العودة".

وأضاف أبيدال:" أجرينا العديد من الصفقات المميزة في الصيف الماضي دي يونج قدم أداء أكثر من رائع، الأمر الأكثر أهمية أنه لاعب صاحب طموح، وجاء إلى هنا لأنه يريد الفوز بجميع البطولات أرى أن فرينكي مثال للاعب الذي يجب أن يبحث عنه نادي مثل برشلونة.

وتابع أبيدال: "المنافسة على ضم دي يونج كانت قوية للغاية، لأنه من بين الفئة الأفضل في العالم، لكننا حصلنا على توقيعه بعد أن سافرنا من أجله وشرحنا له مشروع النادي جيدًا حتى يدرك ما هو برشلونة وهو فهم ذلك جيدًا".

وإختتم اللاعب الدولي الفرنسي السابق تصريحاته عن جريزمان قائلاً: "أتحدث مع جريزمان كثيراً هو يعلم أنه من الصعب التكيف، لكنه لاعب يمكنه أن يعطينا الكثير والمدرب يعرف ذلك، هو يساعدنا في الشق الدفاعي جاء إلى هنا للفوز بدوري الأبطال وهو يعلم بأنه ليس بمستواه حالياً ويعمل على التحسن"

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