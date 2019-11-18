ياسين أحمد السقا يحتفل بعيد زواج والديه على "إنستجرام" (صورة)

وأرفق نجل السقا، تعليقا على الصور قائلا: "ذكر سنوية سعيده، أحبكما".



وتفاعل متابعوه وجمهور والده معه وحاز المنشور على إعجاب وتعليقات تهنئة كثيرة، كما تمنى لهم الجمهور السعادة.



وقد تزوج أحمد السقا من زوجته مها الصغير عام 1999 ورُزق منها بـ 3 أولاد هم حمزة وياسين ونادية، واتجهت زوجته للعمل فى مجال تقديم البرامج مؤخرا من خلال برنامج its show time على قناة cbc.



وفي سياق أخر مازال الفنان أحمد السقا، مستمرًا فى الترويج لفيلمه الجديد "العنكبوت"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





فيلم "العنكبوت"

يُشار أن الفنان أحمد السقا يستعد حاليًا لعرض فيلمه الجديد "العنكبوت"،والفيلم من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، والفيلم يشارك فى بطولته كلا من أحمد السقا، أحمد فؤاد سليم، ظافر العابدين،منى ذكي، محمد لطفي، يسرا اللوزى، ريم مصطفى.



مشاركة أحمد السقا فى دراما رمضان

يُذكر أن الفنان أحمد السقا شارك في السباق الرمضاني الماضي لعام ٢٠١٩ بمسلسل "ولد الغلابة"، حقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة كلا من أحمد السقا،سلوي عثمان، ريم سامى، مي عمر، هبة مجدي، إنجي المقدم، مجدي بدر، هادي الجيار، إدوارد،صفاء الطوخي، محمد ممدوح، كريم عفيفى، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح.







نشر ياسين نجل الفنان أحمد السقا، مجموعة من الصور لوالديه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"احتفالا بذكري عيد زواجهما.