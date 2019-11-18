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غضب في الأهلي بسبب فايلر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:03 ص
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الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي استعداداته لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، والمواجهة القوية ضد فريق النجم الساحلي التونسي في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الأهلي  مباراة ودية ضد فريق المصرية للاتصالات غدًا الثلاثاء، استعدادًا للارتباطات الهامة التي تنتظر الفريق عقب فترة التوقف الدولي، وانتهاء بطولة امم إفريقيا تحت 23 عامًا المقامة بمصر حاليًا وتستمر حتي 22 نوفمبر الجاري.

جهاز الكرة غاضب من "فايلر" في الأهلي:

رفض السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي تجربة بعض العناصر من قطاع الناشئين في تدريبات الفريق الأول والمباريات الودية التي يخوضها الفريق في الفترة الحالية، تسبب في غضب واستياء جهاز الكرة بالنادي منه، حيث قرر اعادة اللاعبين الذين تم تصعيدهم إلي فريق الشباب مجددًا.

وكانت لجنة الكرة تري أن هذا توقيت مثالي لمنح اللاعبين الشباب فرصة جيدة للمشاركة في المباريات حتي يتمكن المدرب السويسري من التعرف على مستواهم الفني في ظل غياب اللاعبين الدوليين، واختيار بعض العناصر لتدعيم الفريق الأول.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز:

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري على ملعب الفريق الساحلي في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ثم يخوض الفريق مواجهة قوية ضد فريق النجم الساحلي التونسي نهاية الشهر الجاري في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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