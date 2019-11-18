برشلونة يعلق على تجديد ميسي

كشف إريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني، عن تحرك إدارة النادي بشكل رسمي ، من أجل حسم ملف تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.





وقال "أبيدال" في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو بدأ المفاوضات مع ممثلي الأرجنتيني ليونيل ميسي من حسم تجديد تعاقده مع الفريق والبقاء داخل قلعة "كامب نو" سنوات عديدة قادمة.





وأضاف: " يتبقي في عقد ليونيل ميسي عامين مع برشلونة، ولكنه يمتلك حرية الرحيل عن النادي الصيف المقبل إذا أراد، ويحاول رئيس النادي حسم ملف تجديد تعاقده بعقد مدي الحياة حتي يستمر مع الفريق حتي ختام مشواره الكروي".





وتابع تصريحاته: " نحن في برشلونة نتمني استمرار ليو سنوات عديدة وأعتقد أنه لديه نفس الرغبة وفقًا لتصريحاته حول رغبته في انهاء مسيرته داخل النادي الكتالوني".





ويريد مسئولو نادي برشلونة تمديد عقد ليونيل ميسي مدي الحياة، مع إعطائه حرية اتخاذ قرار الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في أي وقت يريده، على أن يعود في المستقبل للعمل داخل برشلونة باعتباره واحد ممن ساهموا في صناعة تاريخ هذا النادي العريق.





وينتهي عقد "ميسي" الحالي مع برشلونة في صيف 2021، ولكن يوجد بند في عقد اللاعب يسمح له بالرحيل الصيف القادم.



