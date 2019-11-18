مفاجأة سارة من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين بداية ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تخفيض أسعار بعض السلع التموينية بداية من الشهر المقبل أبرزها السكر، والزيت، والأرز.





وأضافت الوزارة أنه سيتم بيع السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه للكيلو، وبيع زجاجة زيت الطهي سينخفض بـ8.5 جنيه، بدلا من 9.5، وبيع الأرز بـ8 جنهيات، بدلا من 9 جنيهات، وبيع الدقيق المعبأ بـ6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.





وكان عدد من نواب البرلمان تقدم بطلب لوزير التموين يطالبة بخفض اسعار السلع التموينة، لارتفاع اسعارها عن السلع من خارج المنظومة.