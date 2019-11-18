"كلاكيت" ترفع شعار "كامل العدد" في حفلها الغنائي الأول بساقية الصاوي (صور)

أحيت فرقة "كلاكيت" أمس الأحد حفلها الغنائي وهو الأول لها على مسرح قاعة "الحكمة" بساقية عبد المنعم الصاوي، تحت شعار كامل العدد.





وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني القديمة منهم "محدش شاف، بهية البراوايه ، خدنا اجازة ، مستر كاراتيه" وأغاني اضواء المسرح وغيرهم





وحضر الحفل كلا من الفنانة عزة لبيب ، أحمد رفعت ، ميدو عادل.





يذكر ان فرقة كلاكيت مكونة من سبعة أعضاء وهم "كريم الحسيني ، حنان عادل ، علي أحمد ، مازن عادل ،خالد باشا ، محمد شيتوس ، محمد حافظ".